تركية تبتكر من فاكهة اليوسفي 20 صنفاً من الأطعمة والحلويات

تمتاز السيدة التركية، فاديما أصلان، في مدينة "بودروم"، التابعة لولاية "موغلا"، بقدرتها على إعداد حوالي 20 نوعا من المأكولات والحلويات، مستخدمةً فاكهة "اليوسفي".

ومنذ 8 أعوام، تقوم أصلان (44 عاما)، وهي ام لـ 3 أطفال، بتحضير الجبن، والحساء، والمحشي، إضافة الى حلويات مثل البقلاوة، و"المهلبية"، وحلوى الطحين، باستعمال الفاكهة الشتوية.

وتُحضر أصلان، منتوجاتها في البيت، بمساعدة أفراد عائلاتها، لتبيعها في المناسبات والمهرجانات الغذائية الشعبية المنظمة بالولاية، وكذلك لبيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت أصلان، في تصريح للأناضول، أنها تبتكر مأكولاتٍ مادتها الرئيسية فاكهة "يوسفي" التي تمتلك طعما ونكهة خاصة في بساتين ولاية بودروم.

ودعت سكان المدينة، للمحافظة على بساتين اليوسفي، وتجنب الإستغناء عنها وتحويلها الى أبنية إسمنتية.

وأكدت أصلان، أنها أول من أعدت هذا النوع من المأكولات، والحلويات التي قالت إنها تلقى إقبالا كبيرا من سكان مدينة بودروم السياحية، مشيرة الى إمكانية تصديرها الى الخارج مستقبلا.