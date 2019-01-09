الانتهاء من ترميم أجزاء من متحف "طوب قابي" بإسطنبول

أعلنت مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول، الانتهاء من ترميم العديد من أقسام متحف قصر "طوب قابي" الذي كان مركزاً لإدارة الدولة العثمانية لحوالي 4 قرون.

ونظمت مراسم افتتاح بمناسبة انتهاء أعمال ترميم الأجزاء التي كانت تخضع للترميم بمشاركة نائب مدير الثقافة والسياحة في إسطنبول أحمد خلوق ضورسون.

وقالت المديرية في بيان إن أعمال الترميم الأخيرة شملت مطابخ وحمامات القصر، ومسجد الطباخين والغرفة الخاصة بتبييض الأواني النحاسية، وحمام "حريم السلطان"، وحمام "والدة السلطان" ومطبخ "العصفور" وحديقة "أرسلانلي".

وأضافت أنه عقب الانتهاء من أعمال الترميم تم عرض العديد من مقتنيات القصر الأثرية وخاصة الأدوات المطبخية منها.

ويتألف القصر من أربعة أقسام رئيسية وعدد من المباني من مساكن ومطابخ ومساجد ومستشفى وغيرها.

وتحول القصر إلى متحف في 3 أبريل/نيسان 1924، وفي عام 1985 أدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضمن قائمة مواقع التراث العالمي.

ويضم المتحف "الأمانات المقدسة" وهي غرفة تحوي آثارا قيمة، كسيف النبي محمد عليه الصلاة والسلام وسيوف الخلفاء الراشدين.