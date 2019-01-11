كفيف تركي يحقق حلمه في قيادة سيارة بسرعة فائقة

حقق كفيف تركي حلمه بركوب وقيادة سيارة حديثة رياضة، بعدما استجاب موقع "Motor1"، بنسخته التركية، وهو موقع عالمي متخصص بالسيارات الرياضية، لتعليق كتبه ليفينت كارادول في صفحات الموقع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب "Motor1"، فإن كارادول فقد بصره عندما كان رضيعاً في الشهر السابع من عمره نتيجة مرض أصابه.

وبث الموقع فيديو مؤثراً على قناته في يوتوب، عرض فيه الرحلة المثيرة لكارادول التي حققت حلمه، بركوب سيارة هوندا من نوع Civic، بسرعة وصلت إلى 200 كلم بالساعة، وذلك بصحبة ومساعدة رئيس تحرير "Motor1"، جيهانغير بيربيريك.

ويبدو كارادول وهو يستمتع بقيادة السيارة بسرعة فائقة، بالتناوي مع بيربيريك. وبدأت الرحلة بصيحات الكفيف التركي قائلاً: "3، 2، 1، انطلق"، وسط حماس غامر.

وقال الموقع: "قبل شهرين نشر ليفينت حلمه بشأن السيارات على قنوات "Motor1" في وسائل التواصل الاجتماعي، ونحن كموقع سمعنا ذلك، وقررنا تحضير مفاجأة له لن ينساها أبداً".