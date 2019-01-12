إمام تركي يضع تلسكوباً في المسجد لاستقطاب اليافعين

بهدف تشجيع اليافعين على ارتياد المساجد، قام إمام مسجد "قادرلي معراج" في ولاية عثمانية جنوبي تركيا، بوضع جهاز "تلسكوب" على سطح المسجد لمشاهدة القمر والنجوم والكواكب في السماء.

وأوضح إمام المسجد رجب جري أن فكرة وضع التلسكوب على سطح المسجد جاءت عقب مناقشة أوقات الصلاة مع مجموعة من الشبان، وتم عرض الفكرة على مفتي وقائمّقام الولاية.

وأضاف أن الفكرة نالت إعجاب مفتي الولاية والمسؤولين، وتمت الموافقة على وضع التلسكوب أعلى المسجد.

وأشار جري إلى أن المسجد شهد ارتفاعًا كبيرًا في ارتياد الشبان والمصلين من مختلف أحياء ومناطق الولاية، لرؤية النجوم والكواكب.

بدوره، قال نجاتي كون دوغدو، مفتي الولاية، إن الموافقة على وضع التلسكوب جاءت لتشجيع وتعويد الأطفال والشباب على ارتياد المساجد وأداء الصلوات.

من جانبه، أعرب المواطن علي فالدار، عن إعجابه بفكرة مشاهدة القمر والنجوم من خلال جهاز التلسكوب، مشيرا أنه لأول مرة في حياته يرى القمر والنجوم بشكل قريب.