طبيب تركي يحذر من سلبيات الاستعمال العشوائي للفيتامينات في الشتاء

قال الطبيب أوغور مشباك، عضو مجلس إدارة جمعية "الحساسية والمناعة" التركية، إن استعمال الفيتامينات بشكل عشوائي، يمكن أن يضر بالأعضاء الحيوية للجسم، مثل القلب والكلى والكبد.

وأقر مشباك، في حديث للأناضول، أن "احتياجات جسم الإنسان للفيتامينات والمكملات المعدنية تزداد في فصل الشتاء"، إلا أنه أكد على ضرورة استعمال الفيتامينات والمكملات المعدنية، بعد الاستشارة مع الطبيب، خصوصا الأشخاص الذين يخضعون للعلاج من الأمراض المزمنة.

وأردف قائلا "الاستعمال العشوائي للفيتامينات، قد يخلف آثارا جانبية سامة، بعد أن تتراكم في جسم الإنسان".

وأوضح مشباك، أن الاستعمال الزائد لفيتامين A يؤدي إلى ظهور بقع على الجسم، وتقشر الجلد، وضعف العضلات، كما يترك آثارا سامة على الكبد.

وأفاد أيضا، أن "استعمال فيتامين D بشكل زائد، يؤدي إلى رفع نسبة الكالسيوم في الدم" وإلى الاضطراب في ضربات القلب، بالإضافة إلى تشنج العضلات وتكون الحصى في الكلى.

وبين مشباك أن فرط فيتامين E بدوره يؤدي إلى صداع الرأس، وأن "لكل الفيتامينات آثار جانبية خاصة على جسم الإنسان في حالة الاستعمال الزائد".

وأكد قائلا "يجب التشاور مع الدكتور المختص، وإجراء تحليل الدم، قبل أي استعمال للفيتامينات، والمكملات المعدنية".

ويزداد الاستعمال العشوائي للفيتامينات والمقويات المعدنية بشكل ملحوظ خلال فترة الشتاء، وذلك لتخوف الناس من التعرض للأمراض خلال هذه الفترة.