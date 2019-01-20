نفوق بوو "ألطف كلب في العالم" حزناً على صديقه المفضل

نفق الكلب "بوو" الذي يعد واحدا من أشهر الكلاب في العالم والذي يلقبه متابعوه حول بـ"ألطف كلب في العالم" بسبب الحزن الشديد على موت صديقه المفضل الكلب بادي

ونشرت إيرين آهن صاحبة الكلب خبر نفوقه عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إن قلبه "انكسر حرفياً" حزناً على وفاة صديقه المفضل الكلب بادي قبل نحو عام.

وقالت آهن إنهم لاحظو ظهور مشاكل في قلب بوو عقب نفوق صديقه، وإنه نفق أثناء النوم ليلحق به ويترك متابعيه."

وكان الكلب بوو يتمتع شهرة عالمية ويتابع صفحته على الفيس بوك أكثر من 16,5 مليون متابع إضافة إلى أكثر من نصف مليون متابع على إنستغرام.