المستكشف التركي "يونس توبال" ورحلة فريدة إلى القطبين الشمالي والجنوبي

لا يوجد ما يمنعك من تنفيذ ما عقدت العزم على تنفيذه، مقولة شهيرة، وربما يكون "يونس توبال" أفضل مثال على هذه المقولة.

المستكشف "توبال"، أكاديمي في جامعة "هجي بيرام والي"، وهو أول مستكشف تركي يسافر إلى القطبين الشمالي والجنوبي. وقد قام بتصوير أول فيلم وثائقي تركي عن القارة القطبية الجنوبية. بالرغم من أن حياته لم تكن سهلة لأنه عاش طفولة قاسية، فقد نشأ بدون عائلة في معاهد حماية الطفل.

درس "توبال" بجد ليكون الأفضل في فصله وأمضى ليالي طويلة مع كتبه، يحلم بحياة المستكشفين الذين كان يقرأ عنهم في الروايات والمغامرات.

وبينما كان أقرانه يشاهدون أماكن جديدة ويسافرون إلى البلدان التي لا يستطيع أن يزورها إلا من خلال صفحات الكتب والمجلات، وضع توبال لنفسه هدفاً واضحاً، وهو السفر إلى أبعد نقطة مأهولة، وبعبارة أخرى، السفر إلى نهاية العالم.

وعن بدايات الحلم قال "توبال":

"لطالما كنت مولعاً بالمغامرة والأماكن البعيدة لأنني لا أملك شعورا بالانتماء.

بالنسبة لي، أشعر أنني أملك كل شيء وأن كل الأماكن على هذه الأرض تخصني. لقد سافرت إلى 40 جزءًا مختلفًا من العالم وخلال هذه الرحلات، قررت أن أذهب إلى نقطة نهاية العالم. إلى القطبين. في البداية لم يكن لدي مهمة معينة هناك. لكن كان علي الذهاب إلى القطب المتجمد لألمس الجليد لمرة واحدة في حياتي. كنت أحلم بالمشي على القطبين".

التحضير للرحلة

القطبين الشمالي والجنوبي هما من أصعب الأماكن الممكن الوصول إليهما على وجه الأرض. في فترات معينة فقط يُسمح لـ 150 شخصًا بالسفر إلى طرفي العالم. ومع ذلك، فإن الحصول على تذكرة للقطبين ليس هو الخطوة الوحيدة. قبل الرحلة، يجب على المستكشفين اجتياز الاختبارات الطبية وإثبات أن بإمكانهم البقاء في أكثر الظروف قساوة بالنسبة لبني البشر في العالم. من ناحية أخرى، يكون السفر مكلفًا جدًا بحيث يتعين عليك إما أن تكون غنياً أو أن تجد راعياً ما يرغب في تبني الفكرة.

كانت رحلة "توبال" الأولى إلى القطب الشمالي في عام 2014. وحيث أنه لم يتمكن من العثورعلى كفيل، كان عليه أخذ قرض من البنك لتغطية نفقات سفره بالإضافة إلى المعدات التي اشتراها. ومع ذلك، تمكن من العثور على راعي لمغامراته، وبذلك قام بتصوير الفيلم الوثائقي الذي أعده عن القطب الجنوبي، وتغطية نفقاته من أموال الكفالة.

قبل التوجه إلى القطبين، مرَّ" توبال" بسلسلة من الاستعدادات الجسدية والذهنية على حد سواء. وتحدث عنها بنفسه قائلاً:

"يجب أن تكون في حالة بدنية جيدة وأن تكون مستعدًا للأسوأ لأنك مضطر للتعامل مع البرد والعواصف الثلجية التي لم يسبق لك مواجهتها من قبل. ولكي أصبح مستعدًا للمهمة المقبلة، تدربتُ على التّعود على البرد و تمرّنت كل يوم لأحقق بنية بدنية قادرة على مواجهة ظروف الحياة في القطب".

أيضا قبل التوجه إلى القطبين، يتعين على المرء أن يجري سلسلة من الفحوصات الطبية لتجنب الوقوع في أية مشكلة صحية يمكن أن تحدث أثناء الرحلة الاستكشافية.

"قد تضطر إلى فحص الزائدة الدودية وإجراء عملية جراحية لإزالتها. قد تشعر أيضًا بالدوخة والصداع الشديد لأن الهواء في القطبين هو أنقى هواء في العالم. ويستغرق الأمر وقتًا كي يتعود جسمك عليه ".

على الرغم من أن التحضير البدني لهكذا رحلة يعتبر شاق وصعب، لكنه لا يقارن بالاستعدادات الذهنية المطلوبة.

فبمجرد وضع قدمك على القطبين، ستكتشف أنه لا يوجد أي شيء، ولا أي أحد وذلك على مدى آلاف الكيلومترات، باستثناء فريق البعثة الذي يرافقك.

و خلال رحلته إلى القطب الجنوبي، سار" توبال" وتسعة مستكشفين آخرين لساعات طويلة، وناموا فقط لبضع ساعات في اليوم خلال مغامرتهم التي استمرت شهرين.

وحول التحديات العقلية والذهنية تحدث "توبال" قائلاً:

"الشعور بالوحدة والعزلة قد يتسببان في حدوث خلل نفسي. في حين أن الظروف المناخية شديدة الصعوبة بالنسبة إلى الجسم، وهذان الأمران معاً يزيدان في صعوبة الحفاظ على الصحة العقلية ولكن لا عودة إلى الوراء. لا يمكنك الاستسلام. يجب عليك المضي قدما حتى النهاية. وقد تحمل عشرات الكيلوغرامات من الوزن على ظهرك وتعود دون أن تترك أي شيء سوى آثار أقدامك على الثلج".

الرحلة

في العام الماضي أنهى "توبال" كافة استعداداته وأصبح جاهزاً للانطلاق نحو هدفه الأخير، القطب الجنوبي، لكن بالطبع الوصول الفعلي إلى هناك هو قصة أخرى.

سافر توبال لمدة 45 ساعة عن طريق الجو من أجل الوصول إلى المكان الذي كان عليه أن يأخذ منه سفينة للوصول إلى وجهته. يسافر المستكشفون عادةً لوجهتهم النهائية على متن سفن خاصة قادرة على كسر الجليد المتراكم في طريقهم.

وعن كيفية التزامن مع الرفاق المستكشفين في الفريق قال "توبال":

"يجب أن تتوافق مع زملائك في الفريق للحصول على حالة عقلية قوية. إذا كنت في وضع سيئ، فإن زملائك في الفريق هم الذين سيساعدونك. لا يمكنك أن تعلن استسلامك وتعود."

وثائقي عن القارة القطبية الجنوبية:

خلال رحلته إلى القطب الجنوبي، صور "توبال" أول فيلم وثائقي تركي عن هذه المنطقة. الفيلم الوثائقي والموجز من كتابة وإخراج "يونس توبال"، وسيتم عرضه في دور العرض قريباً ، الفيلم ناطق بأربع لغات، ويهدف إلى زيادة الوعي حول ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيراته على مواطن الكائنات الحية في القارة القطبية الجنوبية.

وتحدث "توبال" عن مخاطر الاحتباس الحراري قائلاً:

"إن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي تمثل مشكلة كبيرة لمستقبل كوكبنا وللإنسانية. علينا حماية كوكب الأرض والتوصل إلى سياسات فردية ومؤسساتية لمنع تغير المناخ العالمي. كما يجب إيقاف انبعاث الكربون والحد من استهلاك الوقود في أقرب وقت ممكن. وينبغي على جميع الصناعات من مستحضرات التجميل إلى وسائل النقل، مراجعة التجهيزات الصناعية فيها والعمل على تحديثها باستمرار".

وأشار إلى أن الاحتباس الحراري العالمي والكوارث التي يسببها لا يوجد في المدن فقط، ولكن أيضا في المناطق الزراعية، فهو يهدد مواردنا. وأضاف:

"في المستقبل، قد لا يكون البشر قادرين على الحصول على ما يكفي من الغذاء لإعالتهم وللعيش بشكل صحيح، حيث سيصبح العالم غير ملائماً للسكن أكثر وأكثر. في السنوات الثلاثين القادمة، قد نشهد هجرة عكسية".

وذكر كذلك أن تغير المناخ العالمي يهدد جميع الكائنات الحية على كوكب الأرض، ويمكن أن تؤدي آثاره إلى عواصف وكوارث طبيعية أخرى قد تسبب خسائر بمليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم.