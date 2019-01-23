دعماً للأطفال المصابين بالسرطان.. تركيات ينسجن الألعاب من الكروشيه

أطلقت سيدات تركيات من مدينة أزمير الواقعة في غرب تركيا، مبادرة لدعم الأطفال الذين يعالَجون من السرطان، وذلك بحياكة ألعاب الكروشيه اليدوية من خيوط الغزل العضوي الملون.

وقد بادرت "مهتاب إيرجن" واثنتين من صديقاتها إلى إطلاق هذا المشروع عندما علمن بالحاجة لألعاب الأطفال في مستشفى الأطفال في جامعة إيجة.

وتلتقي النساء في منازلهن أو في ورشات الحياكة لصنع الألعاب الملونة وفق أشكال الشخصيات الكرتونية والحيوانات، على الطريقة اليابانية من الحياكة "أميغرومي".

وأبلغت "إرجن" وكالة الأناضول أن النساء يرغبن في مساعدة الأطفال على اكتساب خبرة أكثر إيجابية في العلاج وزيادة الروح المعنوية لديهم.

وقالت "إرجن" إنها قد صنعت دمىً من القماش في السابق، وقررت أن تكرر صنعها لمرضى السرطان من الأطفال. وعندما سمعت صديقاتها عن الفكرة، أردن الانضمام إليها.

وقالت "ايرجن": "لقد تحدثنا إلى إدارة المستشفى وقالوا إن لديهم 25 مريضا. ونعتقد أنه يمكننا أن ننجز هذا العدد من الدمى بنهاية شهر كانون الثاني، وها نحن ذا قد بدأنا معاً".

وقالت إن النساء بدأن في حياكة لعب الكروشيه التي يمكن أن تروق لجميع الفئات العمرية "لجعل أولئك الاطفال يبتسمون قليلاً ويستمتعون في الوقت الذي يقضونه هناك".

وأضافت أن النساء يرغبن في الاستفادة القصوى من وقت فراغهن ومساعدة الأطفال المرضى الذين يحتاجون إلى الدعم أكثر من غيرهم.

وقالت "آيسيل جيلان"، وهي إحدى مبدعات المشروع، إنها رغبت بالمشاركة بمجرد أن سمعت عن الفكرة. وأنها قد صنعت ألعابًا مماثلة لأطفالها.

من ناحية أخرى، لم يكن لدى "أيسي أيدين" أية خبرة في الحياكة إلا أنها كانت متحمسةً للتعلم من أجل مساعدة مرضى السرطان.

وقالت:

"لم أفعل هذا من قبل، لكنني مع البدء بالتعلم من أجل الأطفال، أصبحت أنتج دمىً جميلة للغاية". "لم أكن قد حِكتُ دمىً لأطفالي في السابق، لكنني حين شرعت في هذا المشروع، صرت أفكر بالطبع أن أحيك بعضاً منها لأولادي أيضاً، لكن أولاً وقبل كل شيء، لأطفالنا المرضى".