"Sago M. Salah".. أحدث ماركة لملابس الأطفال في تركيا

تقدم التركي سليمان بيلغي صاحب مصنع لصناعة الملابس بولاية بورصا غربي تركيا بطلب إلى هيئة براءات الاختراع والعلامات التجارية لتسجيل ماركة "Sago M. Salah" المستوحاة من اسم النجم المصري محمد صلاح وجعلها علامة تجارية مسجلة لملابس الأطفال التي ينتجها بمنصعه.

وقال صاحب المصنع سليمان بيلغي، إنه معجب بالنجم المصري محمد صلاح المتألق مع فريقه الانكليزي ليفربول،

وأكد أن منتجاته التي تحمل علامة "Sago M. Salah"، تحظى باهتمام كبير وتنتشر بسرعة فائقة في الأسواق التركية.

وتابع قائلاً: "كنا نصدّر منتجاتنا إلى أسواق مختلفة منها روسيا وأوكرانيا وكازاخستان، والأن وبعد أن أصبح لدينا هذه الماركة، بدأنا بإنتاج سلع للأسواق العربية".

وأردف قائلاً: "أهتم بكرة القدم كثيراً، وأرغب في لقاء صلاح ودعوته إلى تركيا، ومنتجاتنا التي تحمل اسمه، بدأت تحظى باهتمام الزبائن من الجزائر وليبيا ودول عربية أخرى".