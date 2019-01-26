تركي يجمع 12 ألف صدفة بحرية على مدار ٢٣ عاماً



جمع المواطن التركي، فكرت أوزار، 12 ألف صدفة بحرية، خلال 23 عاما، وشّكل مجموعة مقنيات منها في مدينة إسطنبول.

وقال أوزار (58 عاما) إن "تعلقي بجمع الصدف بدأ عندما انسحرت بجمالها أثناء رؤيتي لأنواع منها في إسطنبول".

وأضاف أن "جمال الصدف ولّد لدي هواية جمعها، لأقرر فيما بعد تأسيس مجموعة مقتنيات في منزلي".

ولفت أوزار، وهو مصرفي متقاعد، إلى أنه يغوص بشكل احترافي منذ 20 عاما.

وأوضح أن العثور على الصدف وجمعها من قاع البحر "ليس بالأمر السهل".

واعتبر أن "أهمية الصدفة تكمن في مدى صعوبة الحصول عليها، لأنه في بعض الأحيان لا يمكن العثور عليها إلا في المياه العميقة".

وأشار أوزار إلى أنه يشارك سنوياً في معارض دولية حول مقتنيات الصدف.