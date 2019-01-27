متحف هطاي للنباتات الطبية كنز ثمين للطب البديل

استقبل متحف النباتات الطبية والعطرية، في ولاية هطاي، جنوبي تركيا، حوالي 40 ألف زائر، منذ افتتاحه عام 2013.

ويعرض المتحف 280 نوعاً من النباتات الطبية والعطرية، مع صور مرفقة بمعلومات حولها، وعن طريقة استعمالها للتداوي من الأمراض المختلفة.

ويحصل زوار المتحف على معلومات حول النباتات المعروضة، وطريقة استعمالها للتداوي من مختلف الأمراض.

وقال عالم الاحياء التركي، عبد الله إر، إنه "يوجد حوالي 12 ألف نوع من النباتات المختلفة في عموم تركيا، وأن ألفين و500 نوع منها موجودة في ولاية هطاي".

وأضاف أنه من بين 3 آلاف و600 نوع من النباتات المستوطنة في البلاد، تحتضن الولاية 350 منها.

بدورها قالت أينور غوغتشي، إحدى زائرات المعرض، إنها تزور المتحف بشكل متكرر، وإنها تجد فيه معلومات مهمة عن مختلف أنواع النباتات.

وأفادت بأنها تفضّل استعمال النباتات الطبية للتداوي عند المرض، عوضا عن الأدوية المصنعة.