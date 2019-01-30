الممثل التركي يلدريم وزوجته المغربية في إعلان جديد

للمرة الثانية منذ زواجهما قبل أكثر من عامين، بدأ الممثل التركي مراد يلدريم وزوجته المغربية إيمان الباني، الترويج لإعلان تجاري لتطبيق إلكتروني شهير.

ونشر الفنانان عبر حساباتهما على مواقع التواصل، أول فيديو من إعلان لتطبيق التواصل الاجتماعي "TIK TOK" الشهير عالميًا، بحسب صحيفة "صباح" التركية.

وقبل أيام احتفل يلدريم مع زوجته بالذكرى الثانية لزفافهما، وتكلل الاحتفال باتفاق يقدم بموجبه الزوجان إعلان "TIK TOK" في تركيا.

ونشر الزوجان مقاطع فيديو عبر حساباتهما، تعلن البدء بعمليات التصوير، وهي التجربة الثانية لهما بهذا المجال.

وفي تجربتهما السابقة، شارك الزوجان قبل شهور في إعلان للأدوات المنزلية داخل تركيا.

من جهة ثانية، يقدم يلدريم حاليًا برنامح "من سيربح المليون" على قناة "ATV" التركية الخاصة.

فيما كشفت الصحيفة عن أن النجمة المغربية، حصلت على عرض للمشاركة في إحدى المسلسلات المحلية.

وأضاف المصدر ذاته، أن الباني تعمل على تقييم العرض والنظر فيه بغية اتخاذ قرار بشأنه، دون ذكر تفاصيل حول المسلسل أو العرض المالي نظير العمل به.

وكان زواج يلدريم والباني، قد ذاع على الإعلام ووسائل التواصل بالعالم العربي وتركيا، ونظم الزوجان آنذاك حفلي زفاف في كل من المغرب وتركيا، وجرى فيهما اتباع عادات وتقاليد البلدين.