مسعود أوزيل وخطيبته التركية يعقدان قرانها بإحدى قلاع بريطانيا القديمة

يعقد لاعب كرة القدم الألماني الشهير مسعود أوزيل، ولاعب أرسنال الإنكليزي حاليا، قرانه على خطيبته أمينة غولشه، ملكة جمال تركيا السابقة، في إحدى القلاع الإنكليزية القديمة، الصيف المقبل.

ومن المنتظر أن يعقد النجمان قرانهما في لندن، حزيران/يونيو المقبل، حيث تتواصل الاستعدادات من أجل استكمال عملية عقد القران، بحسب صحيفة صباح التركية.

ولفتت المعلومات المتوفرة إلى أن فستان العرس سيصمم من قبل اللبناني الشهير زهير مراد، وسيكون على شكل خاص لها، قد تصل تكاليفه لنحو مئة ألف دولار.

وباتت الصحف المحلية والبريطانية تترقب أي تفاصيل جديدة قد تظهر عن حفل الزفاف، الذي سيقام في إحدى القلاع القديمة في العاصمة البريطانية لندن.

والنجم أوزيل (30 عاما) ألماني من أصل تركي، لعب مع المنتخب الألماني وحقق معه بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، كما لعب لفريق ريال مدريد الإسباني، وحقق معه عدة بطولات.

أما غولشه (24 عاما) فهي ملكة جمال تركيا 2014، ومن مواليد السويد، وتتقن عدة لغات، وشاركت في عدد من المسلسلات منها مسلسل "لن اتخلى أبدا"، المترجم للعربية.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، أعلن أوزيل، اعتزاله اللعب على المستوى الدولي؛ بسبب غياب دعم الاتحاد الألماني، والدعاية اليمينية المتطرفة ضده في الإعلام الألماني، فضلا عن معاملته بـ"شكل عنصري"، بعد ظهوره في صورة مع الرئيس أردوغان، مايو/أيار الماضي.