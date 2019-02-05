رجل نذر نفسه لإيصال الكتب إلى لأطفال في القرى النائية

"زكي أكتورك" عمل في الكتب كل حياته، وبعد التقاعد، لم يتخلَ أمين المكتبة عن عشقه وهوايته في تقديم الثقافة للناس، بل عمل على مشروع طموح لتمكين الناس من الوصول إلى عالم الكتب بشكل أوسع. ومنذ عام 2008، ساعدت التبرعات التي جمعها "أكتورك" في تأسيس المكتبات في 55 مدرسة في جميع أنحاء تركيا. وهو لا زال يخطط حتى الآن، للوصول إلى المزيد من عشاق الكتب.

على خطى "مصطفى غوزيلجوز"، أمين المكتبة الذي صنع لنفسه اسماً عن طريق أخذ الكتب إلى القرى في الأربعينيات وكان يحمل الكتب على ظهر حماره، حوّل "أكتورك" البالغ من العمر 57 عاماً، سيارته إلى مكتبة. وهو يقود بانتظام إلى قرى في ولاية "كوتاهية الغربية" حيث يعمل ويعيش، ويقدم الكتب المجانية للأطفال في القرى النائية.

وقد عبر "أكتورك" أنه معجب جداً بشخصية "مصطفى غوزيلجوز" الذي عرف في مدينته باسم أمين المكتبة المتنقلة على الحمار. وقال إنه استبدل الحمار بالسيارة، لكنه يحمل نفس الهمة ونفس الطموح.

وأضاف "أكتورك" الذي يقوم بتسليم الكتب للطلاب وهم يغادرون المدرسة: "أريد من الناس قراءة الكتب".

كما أوضح لوكالة أناضول أن الأطفال يشعرون بالسعادة وهم يتلقون الكتب، وعلّق بقوله: "هناك أطفال في بعض الأماكن لا يستطيعون تحمل تكاليف الكتب. أنا أجمع الكتب من المانحين. وفخور بأن الأطفال الذين استفادوا من هذه المكتبات قد تخرجوا من الجامعات وبعضهم قد أصبح مدرساً الآن".