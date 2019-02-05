شاهقة أرجومان.. أول تركية تغوص في مياه أنتاركتيكا

سطرت الغواصة التركية الشهيرة "شاهقة أرجومان" تاريخا جديدا بالغوص لأول مرة في مياه القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا".

وتوجهت أرجومان إلى أنتاركتيكا مطلع فبراير/ شباط الجاري برفقة فريق الرحلة العلمية التركية الثالثة إلى القارة القطبية الجنوبية، في إطار مشروع إقامة قاعدة علمية هناك.

وسبق لأرجومان تحطيم رقم قياسي عالمي العام الماضي، بالغوص دون تنفس حتى عمق 91 مترا، في غضون 2 دقيقتين و49 ثانية، فيما يُعرف بالغوص الحر .

وذكرت الأناضول أن فريقا مكونا من 6 أفراد رافقوا أرجومان على متن قارب مطاطي من جزيرة الملك جورج في أنتاركتيكا إلى النقطة التي قامت فيها بالغوص.

واستغرقت عملية الغوص دقيقتين، في مياه بلغت درجة حرارتها صفر، ودون ارتداء أية ملابس واقية من البرد.

وعقب خروجها من المياه، أعربت أرجومان عن سعادتها كونها أول مواطنة تركية تخوض هذه التجربة في القارة القطبية الجنوبية.

وأضافت: "أنا فخورة للغاية برفع العلم التركي، وسط برودة مياه هذه القارة".