تعرف على أكثر الأسماء شيوعاً في تركيا عام 2018

تصدر "يوسف" قائمة أسماء المواليد الذكور الأكثر شيوعا في تركيا لعام 2018، فيما احتل اسم "زينب" المرتبة الأولى بالنسبة إلى المواليد الإناث.

جاء ذلك بحسب بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، والمديرية العامة لشؤون المواطنة والنفوس، الثلاثاء.

وحافظ اسم "زينب" على صدارة قائمة أسماء المواليد الإناث الأكثر شعبية في تركيا للسنة الثالثة على التوالي.

وتلته في القائمة أسماء إليف (Elif)، ودفنة (Defne)، وأبرار (Ebrar)، وأيلول (Eylül).

فيما تبعت اسم يوسف في قائمة الذكور، أسماء أيمن (Eymen)، وعمر آصاف (Ömer Asaf)، ثم ميراش (Miraç).

جدير بالذكر أن العديد من الأسماء المنتشرة في تركيا تعود لأصول عربية أو مرتبطة بالثقافة الإسلامية، رغم تراجع استخدام بعض الأسماء المستخدمة أيام الدولة العثمانية.

وبحسب السجلات الرسمية، فإن الأسماء المتداولة خلال الفترة بين عامي 1923 ـ 1930 في تركيا، لم تعد تلقى رواجا اليوم.

ومن أسماء الذكور المنتشرة في تلك الفترة (خليل، وسليمان، ويوسف، وعمر، وعبد الله، ومحمود، وصالح، وكمال)، وبالنسبة إلى الإناث (شريفة، وحنيفة، ومريم، وزهراء، وحواء، وخيرية، وجميلة).