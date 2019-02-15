كلب ينتظر صاحبه منذ عام في محطة حافلات بموغلا جنوب غربي تركيا

ينتظر الكلب "جان" صاحبه، الذي تركه في محطة حافلات، منذ عام، بولاية موغلا، جنوب غربي تركيا.

ولفت جان أنظار الأهالي، بعدم مغادرته محطة حافلات في بلدة بودروم، ليل نهار، منذ نحو عام.

وقالت بورجين كلش، إن جان ينتظر طوال هذه المدة في المحطة التي تقع أمام منزلها، عودة صاحبه الذي تركه في الشارع.

وأوضحت كلش التي تدير متجر ألبسة، إنها وزوجها يصطحبان الكلب الذي أطلقوا عليه اسم جان إلى منزلهما أحيانا، لا سيما في الأيام الباردة.

وأضافت أن جان يهرع نحو الباب عند حلول الصباح، وبمجرد فتحه، يتجه نحو المحطة نفسها، وينتظر عودة الأسرة التي كانت تعتني به.

ونوهت أنها تقصت حكاية جان، واكتشفت أنه كان لدى أسرة انتقلت من الحي، وتركته في المحطة أثناء انتقالها، حيث أن الجيران كانوا يشتكون من تساقط شعره بكثرة.

ولفتت إلى أن جان -من نوع الذئب الهجين- بات محبوبا من قبل الأهالي في المنطقة.

وأشارت إلى أنها قد تتبناه في حال لم يجد أسرة جديدة تعتني به وترعاه.