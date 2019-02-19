العالم يترقب اليوم القمر "العملاق" الأكبر في 2019

من المنتظر أن يضيء أكبر قمر عملاق للعام 2019 سماء الأرض، اليوم الثلاثاء، بحسب المتابعين للقمر وأحواله، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام بريطانية.

وحسب صحيفة "ميرور"، فإن "قمر هذه الليلة سيكون مكتملا، وسيكون الأكبر لأن مداره سيكون الأقرب إلى الأرض، إذ سيكون على بُعد 365 ألف و800 كلم".

بالإضافة إلى ذلك فإن "القمر الثلجي العملاق"، سيكون ثاني قمر عملاق على التوالي، بعد "قمر الذئب الدامي العملاق" الذي صادف ظهوره 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويعرف القمر العملاق، في فبراير، إلى جانب كونه "قمر الثلج العملاق" أيضا، بأنه "قمر الجوع" نظرا لأن الثلوج في هذا الشهر تكون الأكثر غزارة، وتأتي مع نهاية فصل الشتاء حيث يكون الطعام نادرا.

ويبلغ القمر أقرب نقطة له من الأرض في الساعة 9:06 صباحا بحسب توقيت غرينيتش، بينما يكون أكثر اكتمالا في الساعة 15:53 ت.غ، على الرغم من أنه سيكون مرئيا بعد ظهوره في الساعة 17:11 ت.غ، بحسب المصدر نفسه.

وسيكون القمر العملاق، أكبر بنسبة 14 بالمائة بينما يكون أكثر سطوعا بنسبة 30 بالمئة من القمر العادي عندما يكون في أبعد نقطة له عن الأرض، أي عندما يكون على مسافة 405 آلاف و500 كلم.

يشار إلى أن القمر العملاق المقبل يوافق 21 مارس/ آذار المقبل، ويطلق عليه اسم "القمر الدافئ المكتمل".