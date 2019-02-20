أستراليا.. اختر "الإيموجي المفضل" على لوحة سيارتك

بعد أن غزت الرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي العالم، سيكون بمقدور سائقي السيارات في ولاية كوينزلاند الأسترالية، ابتداء من الأول من مارس، إضافة الرموز التعبيرية "الإيموجي" للوحات مركباتهم.

وستبقي لوحات السيارات على نظام الحروف الثلاثة والرقمين على اللوحات الرسمية، بينما يستطيع مالكو المركبات اختيار رمز تعبيري واحد لإضافته للوحة مقابل 350 دولار أميركي.

وطبقا لموقع "سي إن إن"، فإن قائمة "الإيموجي" التي ستتوفر للإضافة على لوحات السيارات هي "الضحك" و"الغمزة" و"النظارة" و"العيون بقلوب" و"ابتسامة".

واعتبرت المتحدثة باسم نادي السيارات الملكي في كوينزلاند، ريبيكا مايكل، أن السماح بإضافة "الإيموجي" يندرج ضمن الإضافات الأخرى المسموح بها على لوحات المركبات، مثل النادي المفضل أو البلد.

ويستخدم يوميا أكثر من 700 مليون "إيموجي" مع منشوراتهم على "فيسبوك"، كما وصل تعداد هذه الرموز التعبيرية إلى 2800، وقد خصّص يوم عالمي للإيموجي يصادف السابع عشر من شهر يوليو.