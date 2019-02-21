الأول من نوعه في العالم.. سامسونغ تعلن عن هاتفها الجديد القابل للطي

أعلنت شركة "سامسونغ" اليوم الأربعاء أنها ستطلق في أبريل/ نيسان المقبل هاتفا ذكيا قابلا للطي مع تطبيقات من فيسبوك وألفابت مصممة خصيصا للهاتف الجديد.

وقال مسؤولون في سامسونغ إن هاتف (غالاكسي فولد) سيبدأ من سعر 1980 دولارا أمريكيا عندما يطرح للبيع في السادس والعشرين من أبريل/ نيسان، وستبلغ شاشة العرض بالهاتف الجديد 4.6 بوصة عندما تكون مطوية وتصل إلى 7.3 بوصة عندما تكون ممدودة، وفقا لوكالة.

وقالت سامسونغ إنها تعمل مع فيسبوك ومايكروسوفت لإيجاد نسخ خاصة من تطبيقاتهما الشهيرة تناسب شاشة العرض في هاتفها الجديد.

وقد يساعد الجهاز الجديد سامسونغ، أكبر صانع للهواتف المحمولة في العالم، في منافسة منافسين مثل أبل وهواوي الصينية.

وقالت سامسونغ إنها طورت عمليات تصنيع جديدة لمفصل الهاتف وشاشة العرض المرنة للسماح بفتحه وغلقه مئات آلاف المرات.