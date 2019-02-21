قطط مرسين تنتخب أول عمدة من أبناء جنسها ذات الفروة

بينما تستعد تركيا للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 31 مارس القادم، قامت قطط مرسين بالفعل بانتخاب أول عمدة لها.. من جنسها. فقد أصبح "مِرمِر"، وهو من سكان أول منتزه للقطط في تركيا، العمدة الجديد متجازواً خصومه بنسبة 38 في المائة من الأصوات.

فقد قررت بلدية مرسين إجراء انتخابات لمنتزه القطط في المدينة على تويتر، في استلهام من الانتخابات المحلية المقبلة. وقامت البلدية بافتتاح صناديق الاقتراع على وسائل التواصل الاجتماعي، وروّجت لثلاثة مرشحين هم القط "زبزب"، الذي وعد بالخدمة "دون أي تمييز"، والقط "أتيلغان" الذي كان وعده "حماية متنزه القطط من كل التهديدات"، ثم القط الفائز "مِرمِر" الذي وعد "بزيادة وقت الغفوة لمدة ساعتين لجميع سكان الحديقة".

وقد حظي منشور البلدية بالآلاف من المعجبين والمشاركين في يومين فقط، وبعدما أغلقت صناديق الاقتراع، تبين من فرز الأصوات أن القط "مِرمِر" قد حصل على 38 في المائة من الأصوات، تبعه "أتيلغان"، ثم "زبزب"، بنسبة 34 في المائة و28 في المائة على التوالي.

بعد فوزه، نشرت البلدية خطاب الفوز على لسان "مِرمِر" الذي جاء فيه: "أقدّم أجمل خرخرة مواء خافت لمواطني من القطط، الذين صوتوا للائحة الانتخابات الجيدة لمنتزهنا. لن أكون عمدة لأولئك الذين صوتوا لي فحسب، بل لكل سكان الحديقة".