"دجاجات السلطان" تترعرع في متحف تركي

تتجول في حديقة متحف "الصحة" بولاية أدرنة التركية، 3 من "دجاجات السلطان" التي كان السلاطين العثمانيين يهدونها لرجال الدولة.

وتجذب الدجاجات ذات الريش الأبيض والمظهر الرائع، التي تبرّع بها أحد المواطنين، أنظار زوار المتحف الذي يقع ضمن مجمع بيازيد الثاني التاريخي.

وقال رئيس جامعة تراقيا في أدرنة، أرهان طبق أوغلو، إن دجاج السلطان من سلالات الطيور المحلية، التي باتت مهدة بالانقراض في موطنها الأصلي تركيا.

وأوضح أنه جرى أخذ هذا الدجاج إلى بريطانيا، منتصف القرن التاسع عشر، وتم تسجيله في الولايات المتحدة باسم "دجاج السلطان"، ومن ثم انتشر في أرجاء العالم.

من جانبها، قالت الزائرة مروى طاش بينار، إنها شاهدت هذا النوع من دجاج الزينة في الأفلام الوثائقية.

وأعربت عن إعجابها الشديد بمظهر دجاج السلطان، الذي يتميز عن بقية أنواع الدجاج، بريشه على الرأس والذيل والساق.

أما شكري سونغور القادم من إسطنبول، فقال إنه علم بالأهمية التاريخية لهذه الدجاجات لدى زيارته المتحف.

يشار أن "دجاج السلطان" كان يقدم كمكافأة لرجال الدولة أيام الدولة العثمانية.