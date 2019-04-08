نجم هوليوود "راسل كرو" يدعو لزيارة إسطنبول ويشيد بفريق فنربهتشه التركي

أثنى الممثل النيوزلندي ونجم هوليوود الشهير، راسل كرو، على نادي فنربهتشه التركي لكرة القدم، داعياً إلى زيارة مدينة إسطنبول التي وصفها بالمدينة الرائعة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها "كرو" (55 عاما) على حسابه في موقع تويتر.

وقال كرو في تغريدته "إن لم تروا إسطنبول مطلقا فضعها في قائمتك (لزيارتها) فهي من أروع المدن في العالم.. أحب هذه المدينة وفنربهتشه".

Apropos to nothing ... if you've never seen Istanbul , put it on your list . Truly one of the globes greatest urban areas.

Love that city ... and @Fenerbahce_EN @Fenerbahce — Russell Crowe (@russellcrowe) April 7, 2019

ورد النادي التركي العريق على "كرو" عبر حسابه على موقع توتير، مثنيا على الممثل النيوزيلندي وبأعماله الفنية.

وقال النادي إن "بعض الكلمات القوية لا يستطيع أحد قولها سوى مصارع مثل راسل كروا، مرحبًا بك دائما هنا"، في إشارة إلى دور الشهير في فيلم المصارع أو "غلادياتور".

ونادي فنربهتشه التركي، من أعرق الأندية الرياضية في تركيا، حيث إنه تأسس عام 1907، ولديه 19 بطولة في الدوري الممتاز لكرة القدم، إلى جانب إنجازات أوروبية، أبرزها التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008.