نجم هوليوود "راسل كرو" يدعو لزيارة إسطنبول ويشيد بفريق فنربهتشه التركي

أثنى الممثل النيوزلندي ونجم هوليوود الشهير، راسل كرو، على نادي فنربهتشه التركي لكرة القدم، داعياً إلى زيارة مدينة إسطنبول التي وصفها بالمدينة الرائعة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها "كرو" (55 عاما) على حسابه في موقع تويتر.

وقال كرو في تغريدته "إن لم تروا إسطنبول مطلقا فضعها في قائمتك (لزيارتها) فهي من أروع المدن في العالم.. أحب هذه المدينة وفنربهتشه".

Apropos to nothing ... if you've never seen Istanbul , put it on your list . Truly one of the globes greatest urban areas.

Love that city ... and @Fenerbahce_EN @Fenerbahce