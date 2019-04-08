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نجم هوليوود "راسل كرو" يدعو لزيارة إسطنبول ويشيد بفريق فنربهتشه التركي

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 08.04.2019 22:31
آخر تحديث في 08.04.2019 22:51
مشهد من فيلم عراف المياه الذي صوره راسيل كرو في تركيا مع الممثل التركي يلماز أردوغان مشهد من فيلم "عراف المياه" الذي صوره راسيل كرو في تركيا مع الممثل التركي يلماز أردوغان

أثنى الممثل النيوزلندي ونجم هوليوود الشهير، راسل كرو، على نادي فنربهتشه التركي لكرة القدم، داعياً إلى زيارة مدينة إسطنبول التي وصفها بالمدينة الرائعة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها "كرو" (55 عاما) على حسابه في موقع تويتر.

وقال كرو في تغريدته "إن لم تروا إسطنبول مطلقا فضعها في قائمتك (لزيارتها) فهي من أروع المدن في العالم.. أحب هذه المدينة وفنربهتشه".


ورد النادي التركي العريق على "كرو" عبر حسابه على موقع توتير، مثنيا على الممثل النيوزيلندي وبأعماله الفنية.

وقال النادي إن "بعض الكلمات القوية لا يستطيع أحد قولها سوى مصارع مثل راسل كروا، مرحبًا بك دائما هنا"، في إشارة إلى دور الشهير في فيلم المصارع أو "غلادياتور".

ونادي فنربهتشه التركي، من أعرق الأندية الرياضية في تركيا، حيث إنه تأسس عام 1907، ولديه 19 بطولة في الدوري الممتاز لكرة القدم، إلى جانب إنجازات أوروبية، أبرزها التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008.

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