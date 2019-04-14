انقطاع خدمات فيسبوك وواتس آب وإنستغرام أكثر من ساعتين

عادت خدمات ثلاث منصات للتواصل الاجتماعي وهي فيسبوك، وإنستغرام، وواتس آب بعد عطل استمر أكثر من ساعتين.

ورصد موقع "داون ديتيكتور" المعني بمراقبة المواقع الإلكترونية، الاحد، تعطل موقع "فيسبوك" منذ الساعة (10:30 ت.غ) في جميع أنحاء العالم، قبل عودة الخدمات عند الساعة (12:58 ت.غ).

وأشارالموقع إلى تلقي آلاف البلاغات بتوقف خدمة "فيسبوك" من شمال شرقي الولايات المتحدة، وأوروبا، والفلبين.

وحسب وسائل إعلام، يعد هذا العطل الثاني الذي يطال موقع "فيسبوك" خلال شهر واحد.

وحتى الساعة (12:55 ت.غ) لم تكشف شركة "فيسبوك" عن أسباب العطل.

وكانت "فيسبوك" اشترت موقع إنستغرام لتبادل الصور عام 2012، كما قامت بالاستحواذ على برنامج "واتس آب" للمحادثات في عام 2014.

يشار أن هناك أكثر من 1.52 مليار حساب ناشط يوميا على موقع "فيسبوك" لوحده.