انطلاق معرض "المجوهرات" بديار بكر التركية

انطلق الجمعة، معرض "بلاد الرافدين" للحلي والمجوهرات في ولاية ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، بنسخته الثالثة. ويقام المعرض في مركز "توياب للمعارض والمؤتمرات"، من قبل غرفة الصاغة في ديار بكر، بمشاركة الشركات المنتجة والمصدرة.

وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام، وتبلغ كمية الذهب والمجوهرات المعروضة فيه 1.5 طن.

وفي كلمة خلال افتتاح فعاليات المعرض، أشار رئيس غرفة صناعة وتجارة ديار بكر، محمد قايا، أن ثقافة المجوهرات والحلي ولدت في منطقة بلاد الرافدين. وذكر قايا، أن المنطقة بحاجة إلى معارض كهذا. وأعرب عن دعمه للمؤسسات والشركات الراغبة بافتتاح معارض أخرى في المنطقة.

ويشهد المعرض إقبالا كبيرا من الزوار، حيث يساهم في لقاء المنتجين، وتجار الجملة، والمصدّرين والمصممين، وكافة خبراء قطاع المجوهرات.