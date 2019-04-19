فريق تركي يشارك في فحص النيازك مع ناسا

يشارك فريق من الباحثين الأتراك، بمساعدة فرق أخرى من وكالة الأمريكية للفضاء ناسا، بفحص النيازك التي تم جمعها خلال رحلتهم الأخيرة إلى القارة القطبية الجنوبية.

وقال "محمد يشيل تاش"، الأستاذ المساعد في جامعة "كيركالي" التركية، أنه سيتم فحص ثلاثة نيازك في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في تكساس.وأردف قائلاً: "أولا، سوف نقوم بإعداد عينات مختلفة عن طريق قطع النيازك في الشروط الملائمة وباستخدام التقنيات المناسبة، ومن خلال فحص هذه العينات تحت المجهر، سنحدد نوع النيازك، وخصائصهم الجزيئية. بعد تحديد فئات النيازك، سنعطيهم أسماء رسمية ودائمة، وسنتقدم لتسجيل هذه النيازك في قاعدة بيانات النيازك الدولية".

وكان فريق تركي، قد سافر في وقت سابق من فبراير هذا العام، إلى القارة القطبية الجنوبية كجزء من رحلة بحثية، وأمضى 30 يوماً في القارة المتجمدة. خلال الحملة التي نظمت لتطوير الجهود العلمية للفريق في أنتاركتيكا.

ويذكر أنه في أبريل 2016، قام أول فريق تركي مكون من باحثين وأطباء وعلماء ابات وجيولوجيون وعلماء محيطات من سبع جامعات، بالسفر إلى القارة القطبية الجنوبية لدراسة تأثير تغير المناخ.

ومن المعروف أن القارة القطبية الجنوبية، وهي أبرد قارة على وجه الأرض، قد اعتبرت منطقة بحث علمي منذ توقيع معاهدة عام 1959.