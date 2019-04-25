انتشار واسع لصور مسلمة تبتسم.. أمام مناهضين للإسلام

أصبحت صور شيماء إسماعيل، وهي معالجة سلوكية في واشنطن، ظاهرة شديدة الانتشار على الإنترنت، بعد تداول لقطات لها وهي ترفع علامة السلام أمام حشود مناهضة للمسلمين.

وقامت إسماعيل، وهي امرأة مسلمة ترتدي الحجاب، بنشر صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لنفسها، وهي تبتسم وتلوّح بإشارة السلام أمام المتظاهرين، الذين كانوا يرفعون لافتات تقول "الإسلام دين الدم والقتل" و" محمد كاذب ".

وقامت الشابة البالغة من العمر 24 عاماً، بالتقاط تلك الصور أثناء مشاركتها في مؤتمر الرابطة الإسلامية لأمريكا الشمالية، يوم السبت الماضي، وهو تجمع دولي لآلاف المسلمين.

وأخبرت شيماء إحدى مجلات الأخبار أن أول ما رأته عندما ذهبت إلى المؤتمر كان مجموعة من الرجال يحملون علامات الاحتجاج في الخارج.

"كان معظم الناس منزعجين للغاية ولم يعرفوا كيف يتعاملون مع وجود المحتجين. بعض المراهقين شعروا بالضيق وحاولوا الاقتراب من الرجال المناهضين".

قررت "إسماعيل" الرد على المحتجين بطريقة غير تصادمية، واختارت أن تبتسم في الصورة بينما واصلوا رفع علامات الخوف من الإسلام والنقمة على المسلمين.

وقالت لصحيفة الغارديان إنها استلهمت هذا السلوك من لجنة في المؤتمر، ناقشت الهجمات الإرهابية في نيوزيلندا، والتي ذكر فيها المتحدث أن الضحية الأولى للهجوم استقبل الإرهابي بقوله "مرحباً يا أخي".

وقالت في تغريدة مع الصور "في 21 أبريل ابتسمت في وجه التعصب ومضيت، وأنا أشعر بتحقيق أكبر إنجاز".

حصدت صورتها أكثر من 183.000 إعجاب على الانستغرام، و 200.000 إعجاب على تويتر. تمت مشاركتها أيضاً بين الناس عدداً لا يحصى من المرات، حيث دعا البعض إلى وضع الصورة في المتحف.

وقال ساركي، أحد مستخدمي تويتر، عن مشاركة إسماعيل: "هذا أعظم شيء رأيته في تاريخ الإنترنت".