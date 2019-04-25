عالم تركي يكتشف علاج لمرض الزهايمر داخل مخ سمكة "الدانيو"

اكتشف البروفيسور التركي تشاغهان قيزيل وفريقه بمركز أمراض التنكس العصبي في ألمانيا، مادة يمكن أن تكون فعالة في علاج مرض الزهايمر، داخل مخ أسماك الدانيو المعروفة باسم "أسماك االزيبرا" مما يشكل أملاً في تطوير علاج نهائي لهذا المرض.

وطبقاً لصحيفة حرييت التركية نقلاً عن مجلة Cell Reports العلمية الشهيرة فإن البروفيسور تشاغهان قيزل أجرى أبحاثاً على أنواع خلايا مخ أسماك الدانيو المخطط التي تتمتع بالقدرة على تجديد خلايا المخ عند الإصابة بالزهايمر.

وطبقاً للدراسة التي نشرتها الجريدة فإن فريق العمل الذي يرأسه البروفيسور قيزيل أجرى دراسة دقيقة على سمكة الدانيو وقاموا برسم الخريطة الجينية لخمسة آلاف خلية من خلايا المخ لمعرفة أي الجينات تنشط بها الخلايا الجذعية للجهاز العصبي. واكتشف الفريق أن مخ أسماك الدانيو يتكون من ثمانية أنواع من الخلايا ثلاثة منها تقاوم مرض الزهايمر.

وقال البروفيسور قيزيل أنهم سيبحثون في ما إذا كان مخ الإنسان يحتوي على خلايا مشابهة أم لا.

وتابع" إذا لم يكن هناك خلايا معادلة لتلك الخلايا ف مخ الإنسان سندرك حينها أن مخ الإنسان لا يمكنه تجديد خلاياه. وإذا كانت هذه الخلايا موجودة سصل إلى نتيجة أن الجينات التي يستخدمها مخ سمكة الدانيو غير فعالة عند الإنسان. وحينئذ سنعمل على تطوير عقار أو طريقة علاج لتفعيل وتنشيط هذه الجينات."