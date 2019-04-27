جامعة السلطان قابوس العمانية تدرج اللغة التركية كمقرر دراسي اختياري

وقعت "جامعة السلطان قابوس" العمانية، و"مؤسسة وقف المعارف" التركية، السبت، رسالة تعاون، بهدف إدراج اللغة التركية ضمن المقررات الاختيارية لطلبة الجامعة أسوة ببقية اللغات.

ووقع البرنامج من الجانب العماني، منى بنت فهد آل سعيد، مساعدة رئيس الجامعة للتعاون الدولي، ومن جانب مؤسسة وقف المعارف التركية، حسن يافوز نائب رئيس المؤسسة، وعضو مجلس الأمناء بها، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وأوضح المصدر أن قرار توقيع الرسالة جاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الجانبين، مشيرًا إلى مناقشة تنظيم بعض الأنشطة الثقافية المشتركة في الحرم الجامعي خلال الفترة المقبلة.

وذكر بأن هذا التعاون "سيساهم في تنويع تدريس اللغات في الجامعة مع توطيد العلاقات العمانية التركية".

وتربط جامعة السلطان قابوس، اتفاقيات تبادل طلابي، مع جامعة مرمرة التركية، إذ تستضيف الجامعة ما لا يقل عن 12 طالبا وطالبة بشكل فصلي لدراسة اللغة العربية والعلوم الإسلامية، حسب المصدر السابق.