لوحة "السلطان سليمان القانوني" في مزاد علني بلندن

تستعد دار المزادات الفنية "سوثبي" البريطانية، لعرض قطع فنية إسلامية بينها لوحة للسلطان سليمان القانوني للبيع في مزاد علني، الأسبوع المقبل.

وستنظم سوثبي، مزادا علنيا لبيع هذه القطع، تحت عنوان "فنون العالم الإسلامي"، بمركزها الكائن في العاصمة لندن، 1 مايو/ أيار المقبل.

وستعرض في المزاد 311 قطعة فنية للبيع، بينها لوحة السلطان سليمان القانوني، التي يعتقد أنها رسمت على يد أحد تلاميذ الفنان الإيطالي الشهير جنتيلى بليني.

وستعرض اللوحة، التي رسمت في 1520 بمدينة البندقية الإيطالية، عن طريق وصف حصل عليه الرسام غير المعروف، من الديبلوماسيين الغربيين الذين التقوا السلطان وقتها، للبيع ابتداء من 250 ألفا أو350 ألف جنيه إسترليني (حوالي 323 ألفا أو 453 ألف دولار).

أما أغلى قطعة ستُعرض في المزاد، فهي قطعة خزفية عثمانية اسمها "القرن الذهبي"، وذلك بسعر يبدأ من 300 ألف أو 500 ألف جنيه (حوالي 387 ألفا أو 645 ألف دولار).

وقالت خبيرة القطع الفنية الإسلامية "ألكسندرا روي"، إن القطع التي ستعرض في المزاد، يعود تاريخها إلى الفترة ما بين القرنين الـ 9 و19.

وأضافت أن هذه القطع تعود لجامعي قطع فنية مهمين في أوروبا والشرق الأوسط.

وستعرض في المزاد أيضا، خزفيات وأسلحة (سيوف) ومجوهرات، يعود تاريخها إلى عهد السلطانين العثمانيين سليم الثالث، ومراد الثالث.