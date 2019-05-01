غرامة 10 آلاف دولار لمن يقطف زهرة "توليب مانيسا" النادرة في تركيا

فرضت السلطات التركية غرامة بقيمة 60 ألفًا و163 ليرة تركية، أي نحو 10 آلاف و120 دولارا على قطف زهرة توليب مانيسا، غربي تركيا، وذلك في إطار مساعي البلاد حماية هذا النوع النادر.

وتتفتح الزهرة الفريدة مرة واحدة في العام، بفصل الربيع (أبريل/ نيسان - مايو/أيار) في حديقة "جبل سبيل" الوطنية، بولاية مانيسا.

وبحلول هذه المناسبة نظمت الولاية، الأربعاء، فعالية للاحتفاء بالزهرة والتوعية بضرورة حمايتها، ودعت إليها صحفيين ومصورين وطلبة.

وقال والي مانيسا، أحمد دنيز، في تصريحات صحفية خلال الفعالية، إن الزهرة تعد من أجمل النباتات في تركيا، وتنمو بشكل طبيعي في الحديقة.

وأشار دنيز، إلى أن توليب مانيسا، مشمولة بقانون حماية البيئة رقم 2872 في تركيا، وعليه يغرم من يقطفها دفع 60 ألفا و163 ليرة تركية.

وخلال الفعالية، استمتع المشاركون، وبينهم مصورون صغار، بالتقاط صور فوتوغرافية تظهر جمال الزهرة في بيئتها الطبيعية، واستغرق بعضهم في قراءة كتب وزعها عليهم الوالي، في إطار مشروع "مانيسا تقرأ في كل مكان".