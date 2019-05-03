فيسبوك يدرس إطلاق عملة إلكترونية خاصة به للدفع عن الإعلانات

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن شركة فيسبوك تخطط لنظام دفع قائم على عملة مشفرة، والذي يمكن تدشينه لمليارات من المستخدمين حول العالم.

النظام يمكن أن يستخدم عملة إلكترونية مماثلة للبتكوين، لكنها مختلفة حيث أن فيسبوك يهدف إلى إبقاء قيمة العملة مستقرة. فالبتكوين والعملات الإلكترونية المماثلة سريعة التأثر بالتقلبات في القيمة.

وأفيد بأن ذلك النظام يمكن أن يقوض بطاقات الائتمان عن طريق تجنب رسوم المعاملة المسؤولة عن الكثير من إيراداتها.

ونقل تقرير الصحيفة عن مصادر على دراية بالأمر. وقالت إن فيسبوك تقوم بتجنيد العشرات من الشركات المالية والتجار عبر الإنترنت لإطلاق الشبكة.

وقد تتضمن خطط فيسبوك طرقًا لمكافأة المستخدمين الذين يتفاعلون مع الإعلانات أو غيرها من الميزات ماليا.

ويقول فيسبوك إنه يستكشف الكثير من التطبيقات المختلفة لتكنولوجيا العملات المشفرة.