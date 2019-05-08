إسبارطة التركية تحتضن أول متحف للأحياء المائية في البلاد

افتتحت جامعة سليمان ديميريل التركية، الأربعاء، المتحف الأول من نوعه المتخصص في الأحياء المائية، بالتعاون مع المديرية العامة للإدارة المائية في ولاية إسبارطه جنوب غربي البلاد.

وأوضحت البروفيسورة شاهناز شنار، مديرة قسم الأحياء المائية في الجامعة، أن المتحف يعد الأول من نوعه في تركيا، وسيساهم في تحقيق تقدم في مجال علوم الأحياء المائية في تركيا.

وأضافت شنار، أن المتحف يعد قاعدة بيانات للعلماء والمتخصصين في مجال الأحياء، مضيفة أن المتحف يضم نحو 150 نوعًا من الأسماك، و200 نوع من الحشرات المائية، و70 نوعًا من النباتات.

وأوضحت أنه يتم جلب مختلف أنواع الكائنات المائية لتسجيلها والحفاظ عليها في المتحف بطرق علمية، ولتقدم فرصة جيدة للباحثين والمتخصصين لدراسة هذه الكائنات.

ولفتت شنار إلى أن المتحف يفتح أبوابه أمام الجميع وبالدرجة الأولى الطلاب والباحثين، مشيرة أنه يضيف مساهمة إضافية لقطاع السياحة في الولاية.