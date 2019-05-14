مشروبات ضرورية تجعل رمضانكم صحيا

المحافظة على النظام الغذائي، أمر ضروري في رمضان. على الرغم من أهمية ما تتناوله على الإفطار والسحور، إلا أنه من المهم أيضاً النظر إلى ما تأكله وتشربه في الفترة الممتدة بين الإفطار إلى السحور. من أجل رمضان صحي، من المهم تناول ما يكفي من السوائل لتجنب الصداع والجفاف والدوار والتعب. وفقاً لما قالته اختصاصية التغذية "جانيل أونر" من جامعة ميديبول في إسطنبول، يجب أن يشرب الإنسان ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يومياً، وعليه أن يشرب على الإفطار، كوباً أو كوبين من الماء، ثم يشرب الباقي بالتدريج حتى السحور.

ومع ذلك، بالنسبة لأونر، فإن الماء ليس المشروب الوحيد الذي يمكنك تناوله من أجل رمضانٍ صحي. يمكن تناول العيران الغني بالمعادن "الكفير"، والعيران الطبيعي، والحليب، في غضون ساعة ونصف الساعة بعد الإفطار، حيث تلبي هذه المشروبات، احتياجات الإنسان من السوائل والبروتينات.

المياه المعدنية هي أيضا مرطب بديل صحي. عن طريق شرب المياه المعدنية، يمكنك استعادة المعادن التي تخسرها من خلال التعرق. ومع ذلك، فإن المياه المعدنية ليست الوحيدة التي يمكنها زيادة تخزين المعادن والفيتامينات. حاول شرب العصير الطازج لتعزيز نظام المناعة لديك خلال شهر رمضان.

إن الاستيقاظ من أجل تناول السحور، قد يزعج روتينك في النوم، لذلك من أجل تنظيم نومك، يمكنك شرب كوب أو كوبين من شاي زهر الليمون.

بما أن رمضان يتزامن مع طقس الربيع المائل للحرارة، فقد تحتاج إلى المرطبات أثناء الإفطار. يمكنك شرب عصير الليمون ولكن لا تنس أنه ليس من الجيد إضافة السكر إليه. قد يفوتك شرب الشاي والقهوة أكثر أثناء الصيام، ولكن من الأفضل أن تضع في اعتبارك أن المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين تقلل من مستويات الماء في الجسم، مما يجعل الصيام أكثر صعوبة. إذا كنت مغرماً بالشاي والقهوة، فمن الأفضل شربها بعد الإفطار بساعة أو بساعتين.