التركي جغطاي أولوصوي ضمن قائمة أكثر 10 رجال وسامة في العالم

حل الممثل التركي الشهير جغطاي أولوصوي في المرتبة السادسة ضمن قائمة أكثر 10 رجال وسامة في العالم لعام 2019 والتي أعدها موقع " Top Beauty World" الأمريكي معتمداً على تصويت عشرات الآلاف من المتابعين.

وتضم القائمة الموسعة 100 اسم بينها ثلاث شخصيات تركية هي باريش أردوتش في المرتبة الـ43، و كيفانش تاتلي طوغ في المرتبة الـ38 وجغطاي أولوصوي في المرتبة الـ6.

وتصدر القائمة المغني الإنجليزي زين مالك وفي المركز الثاني الممثل الأسترالي كريس هيمسورث، ثم المغني الكوري كيم تايهيونغ.

ويشتهر الممثل التركي جغطاي أولوصوي في العالم العربي باسم صرب عن دوره في مسلسل "في الداخل" وخاقان بدوره في المسلسل الأخير له "المُحافظ".