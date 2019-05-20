لمن يريد الإقلاع عن التدخين.. رمضان هو الوقت المثالي لذلك

رمضان هو وقت التطهر الروحي والجسدي، وهو أيضاً وقت مثالي للإقلاع عن التدخين، وفقًا للبروفيسورة "ديليك طبراق"، التي أشارت إلى أن عدم التدخين لمدة 15 ساعة على الأقل، يقلل من الاعتماد على النيكوتين، ويصبح الإقلاع عن التدخين أسهل بكثير.

في كل عام، يموت حوالي 100.000 شخص في تركيا لأسباب تتعلق بالتدخين. ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن منظمة الصحة العالمية، إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن أكثر من 8 ملايين شخص سوف يفقدون حياتهم بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين بحلول عام 2030. وتشير التقديرات إلى أنه في القرن الحادي والعشرين، هناك مليار شخص سوف يموتون نتيجة للأمراض المرتبطة بالتدخين.

قالت "طبراق" إن رمضان يجعل الناس يخفضون كمية السجائر التي يدخنونها، ومعظم الناس لا يتعرضون للتدخين السلبي خلال النهار، لذلك فإن الشهر الكريم هو الوقت المناسب إذا كنت ترغب في الإقلاع عن هذه العادة السيئة.

وحذرت طبراق من أن مدمني النيكوتين الذين يدخنون بشراهة من الإفطار مباشرة إلى ما قبل السحور، يواجهون خطر الإصابة بأزمات قلبية أكثر من غيرهم.

وأوضحت طبراق: "الكثير من النيكوتين في نظامك يزيد من معدل ضربات القلب، ويسبب اضطراب في نبضات قلبك. خطر الإصابة بسرطان الرئة أعلى 22 مرة لدى أولئك الذين يدخنون، نسبةً إلى الأشخاص الذين لم يدخنوا قط. وخطر الإصابة بأمراض القلب كذلك، أعلى ثلاث مرات عند الأشخاص المدخنين لسنوات طويلة".