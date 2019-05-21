توصية تركية بخصوص أهمية النوم المنتظم في رمضان

لا يوجد قواعد معينة لكيفية النوم خلال شهر رمضان، لكن على كل مسلم مراعاة بعض الأمور الأساسية أثناء الصيام، بحسب البروفيسور "ياووز سيلفي" من جامعة سلجوق التركية.

يقول البروفسور "سيلفي"، المشهور بعدد من الدراسات المهمة عن النوم: "لدى الجميع روتين نوم خاص بهم، لكن النوم لمدة سبع ساعات على الأقل أمر حتمي".

يضيف البروفيسور التركي: "ينبغي للمرء الابتعاد عن المشروبات المنبهة مثل القهوة والشاي التي يمكن أن تؤثر على انتظام نومه بعد الإفطار، من الأفضل القيام ببعض التمارين والذهاب إلى الفراش في وقت أبكر من المعتاد، لتعويض الوقت الذي تبقى فيه مستيقظاً في السحور".

ويرى "سيلفي" أنه ليس من الجيد البقاء مستيقظين طوال الليل حتى السحور، لأن هذا السلوك سيؤثر على انتظام النوم وروتين الجسم. وقال: "من المهم وضع روتين للنوم حيث تذهب إلى السرير وتستيقظ في نفس الوقت كل يوم".

كما أنه "من المهم أن تعرف أن جسمك يحتاج إلى النوم، وأن الاستغناء عن نومك لن يؤثر فقط على ليلك بل على ساعات النهار أيضاً" بحسب الأكاديمي التركي.

وينصح البروفيسور "سيلفي" بأنه من الأفضل أن تصنع روتينك الخاص للنوم، الذي تستطيع من خلاله أن تحصل على سبع ساعات من الراحة حتى لا تتعب في العمل طوال اليوم.