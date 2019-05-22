عرض مستحاثة تعود لـ50 مليون سنة جنوب شرقي تركيا

نُقلت مُستحاثة الـ"نيموليت" (حيوان صدفي)، المُكتشفة في ولاية ديار بكر التركية (جنوب شرقي)، والتي يعود تاريخها إلى 50 مليون سنة، لمتحف "علم الحيوان"، من أجل عرضها أمام الزوار والباحثين. المستحاثة أو الأحفورة، تم العثور عليها سابقا، من قبل الطالبة في جامعة "ديار بكر"، بشرى بيكتاش، أثناء زيارتها في رحلة عائلية، لجبل "تشراف"، بقضاء "الروح"، بولاية سيعرت (جنوب شرق). المتحف الذي تم افتتاحه في رئاسة الجامعة مؤخرا، يحتوي على مستحاثات (أحفوريات)، مثل "طيور أبو منجل ناسك" المُهددة بالانقراض، و"السحالي العملاقة"، و"سلحفاة رفش الكرخة"، إضافة إلى أخرى يعود تاريخها إلى حوالي ألفي سنة.