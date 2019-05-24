افتتاح مركز لتعليم فن الطبخ في حران التركية بإشراف طهاة عالميين

شهد قضاء حرّان التابع لولاية شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا افتتاح مركز لفن تجويد الأكل، وتدريب نساء القضاء من قبل طهاة يحملون علامة "نجوم ميشلان" العالمية، على طهو المأكولات التي تشتهر بها المنطقة.

و"نجوم ميشلان" هي علامة تدل على جودة المأكولات التي يقدمها المطعم، ويتم ترتيب المطاعم بحسب عدد النجمات التي حصل عليها.

المطعم الحاصل على نجمة واحدة يعني أنه "جيد جدا"، والنجمتان تعنيان أن "طهيه ممتاز ويستحق المرور عليه"، أما الحاصل على ثلاث نجمات فهو "استثنائي ويستحق السفر خصيصا لتجربته".

ونظراً لثراء "حرّان" بالمعالم الأثرية والتاريخية، باتت تجذب المزيد من السيّاح خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع سكانها للعمل على سد احتياجات الزوار من المأكولات والمشروبات، عبر افتتاح المطاعم التي تقدّم الأطعمة المحلية الخاصة بالمنطقة.

وفي هذا الإطار، افتُتح في "حرّان" مركز فن تجويد الأكل، بإشراف من قائم مقام القضاء وبتمويل من إدارة تنمية مناطق "مشروع جنوب شرقي الأناضول" التركية.

ويقوم مركز فن تجويد الأكل على تقديم دورات تعليمية لنساء "حرّان"، حول كيفية تحضير الأطعمة الخاصة بالمنطقة، والتي يعود تاريخ بعضها إلى قرون ماضية، وذلك ضمن إطار برنامج يشرف عليه طهاة عالميون حائزون على "نجوم ميشلان".

كما سيتم ضمن إطار البرنامج الترويج للأطعمة الخاصة بولاية شانلي أورفة، بشكل أكبر.

وتزامناً مع افتتاح المركز، أجرى فريق مكوّن من 10 متخصصين في فن الطهي، بينهم محمد يالتشينقايا، بإشراف الشيف التركي غوكمان سوزان، صاحب خبرة تنظيم فعاليات الطهو بمختلف بلدان العالم على مدى 20 عاماً، جولة تفقدية في المركز.

وعقب القيام بتحضير الأطعمة الخاصة بقضاء حرّان، تذوّق الطهاة تلك الأطعمة، وقاموا بتقييمها.

ومن المقرر أن تبدأ الدورة التعليمية عقب شهر رمضان، بحضور طهاة وخبراء حائزين على "نجوم ميشلان"، لتقديم برامج نظرية وتطبيقية في فن الطهو.

وقال عمر فاروق تشليك، قائم مقام حرّان إنهم يعملون على إدخال الأطعمة الخاصة بالمنطقة، للمطبخ العالمي، للمساهمة في اقتصاد الولاية والبلد على حد سواء.

من جهته، قال الشيف التركي غوكمان سوزان، إنهم يقومون هذا العام بجولات في ولايات تركية مثل شانلي أورفة، وديار بكر وغازي عنتاب، برفقة طهاة عالميين، والتعرّف على ما تتميّز به هذه المناطق في مجال الأطعمة وفن الطهو.

وأضاف أنهم يعملون لجذب حوالي 100 من أشهر طهاة العالم، إلى المنطقة وتعريفهم بها.

ويعدّ قضاء "حران" من أقدم المناطق المأهولة حول العالم، حيث تمتد الفترة التي شهدت وجود حضارات مختلفة به لما قبل 6 آلاف عام قبل الميلاد.

ويُشتهر قضاء "حران" الذي كان فيما مضى عاصمة للآشوريين، بمنازله المخروطية، ومعالمه التاريخية والثقافية القديمة، فضلاً عن الأزياء التقليدية لسكانه.