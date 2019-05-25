مزراع تركي يعثر على قطع أثرية عمرها 5 آلاف عام

عثر مزارع تركي عن طريق الصدفة أثاء عمله في مزرعته على قطع أثرية تعود إلى 5 آلاف عام مضت في ولاية أرضروم شمال شرقي تركيا.

وقال مدير متحف أرضروم، حسني غنج، إن المزراع "مسعود كوجوك" كان يحرث أرضه في قرية "سوغوتلو" التابعة لقضاء عزيزية في الولاية، حيث تعثر محراث جراره في صخرة.

وأضاف أنه نزل وأزاح الصخرة ليجد تحتها 5 قطع أثرية.

وأشار إلى أن كوجوك جاء إلى المتحف وسلمهم القطع الأثرية، مؤكدا أنهم سيقدمون مكافئة مالية له.

وأوضح أن القطع الأثرية مكونة من طباخ حجري، وأواني فخارية تعود إلى إحدى الحضارات التي عاشت في المنطقة قبل 5 آلاف عام.