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10 آلاف دولار غرامة لمن يقطف زهرة نادرة بتركيا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 25.05.2019 14:59
آخر تحديث في 25.05.2019 15:20
10 آلاف دولار غرامة لمن يقطف زهرة نادرة بتركيا

يواجه من يقطف زهرة "وردة الدب" النادرة في ولاية أفيون قره حصار، غربي تركيا، غرامة قدرها 10 آلاف دولار.

وتشكل هذه الزهرة التي تعرف بين الأهالي أيضاً باسم "التوليب الأحمر"، لوحات ساحرة مع تفتحها في مايو ويونيو، في "وادي كسرى"، بقرية غلويازي.

وتصبح المنطقة قبلة لعشاق الطبيعة والتصوير، مع بدء تفتح هذه الأزهار، واسمها العلمي "paeonia officinalis".

ووضعت مديرية حماية الطبيعة والحدائق الوطنية، كاميرات خفية في المنطقة، لرصد من يقوم بقطف هذه الزهرة الخاضعة للحماية، وفرض غرامة على المخالفين، قدرها 60 ألفا و163 ليرة تركية، وهو ما يعادل نحو 10 آلاف دولار.

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