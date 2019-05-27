متسابقو رالي "الشرق الغرب" يزورون غوبكلي تبه جنوبي تركيا

زار متسابقو "رالي سيارات الشرق والغرب للصداقة والسلام"، موقع غوبكلي تبة الأثري في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا.

وبعد وصولهم إلى الموقع، استقبلهم وزير الثقافة والسياحة التركي نوري أرصوي؛ حيث شكرهم، وشرح لهم أهمية موقع غوبكلي تبه، بوصفه أول مركز للعبادة في تاريخ الإنسانية.

وأشار إلى أن تركيا أعلنت 2019 عام غوبكلي تبه لأهمية هذا الموقع الأثري الفريد من نوعه، وهو تراث مشترك للإنسانية.

وبيّن أن رالي السيارات جاء من مناطق بعيدة إلى تركيا، انطلاقا من ألمانيا، ومرورا بالنمسا، وإيطاليا، وسلوفينيا، والمجر، وكرواتيا، رومانيا، ومقدونيا، وصربيا، ودخلوا تركيا في 15 من الشهر الجاري.

وأردف أن رالي السيارات الذي يشارك فيه 160 متسابقا من مختلف البلدان، سيختتم فعالياته مطلع يونيو/حزيران المقبل في جمهورية شمال قبرص التركية.

وبعد انتهاء كلمة الوزير، انطلق رالي السيارات من موقع غوبكلي تبه متجها نحو ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

ويعد "غوبكلي تبه" أقدم معبد في التاريخ، ويعود تاريخه إلى العصر الحجري الحديث قبل نحو 12 ألف عام.