4 أسود بيضاء نادرة تحط الرحال في إسطنبول

حطت 4 أسود بيضاء نادرة الرحال في حديقة حيوانات بإسطنبول، باتت موطنها الجديد.

وجرى استقدام أسدين ولبؤتين من هذا الحيوان الذي لم يتبق منه سوى العشرات في العالم، من جمهورية التشيك.

ووضعت الحيوانات الأربعة، في "حديقة الأسود" التي تعد الأولى من نوعها في تركيا والمنطقة.

وباتت الأسود البيضاء محط اهتمام زوار الحديقة الواقعة في منطقة طوزلا في الشطر الآسيوي من المدينة.

وفي تصريح للأناضول، قال مدير عام مجموعة "فيابورت"، المشغلة للحديقة، أوغون طورانلي، إن التقديرات تشير إلى بقاء 30 أسدا أبيض حول العالم.

وأوضح أن موطن الأسود البيضاء الخاضعة للحماية بسبب ندرتها، جنوب إفريقيا.

ولفت إلى أن هذه الأسود تتناول يوميا 20 كغ من اللحم، حيث تتغذى يوما وتمتنع عن الطعام في اليوم التالي.

وأفاد أنهم جلبوا الأسود البيضاء، التي تعد الأولى من نوعها في تركيا، بهدف المساهمة في تعزيز السياحة من جهة، وإدامة نسلها من جهة أخرى .

و"حديقة الأسود" مصممة وفق معايير الجمعية الأوروبية لحدائق الحيوان والأحياء المائية، وتم جلب أنواع الحيوانات الموجودة فيها من دول مثل جمهورية التشيك، وبلجيكا، وبولندا، ومالطا.