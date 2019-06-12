باحثون أتراك يعثرون على نوع جديد من الطيور

تمكن باحثون أتراك في ولاية إيغدير التركية (شرق)، الأربعاء، من العثور على نوع جديد من الطيور الموجودة في تركيا والذي يعرف باسم "المغرد سايكس".

وعثر الباحثون من مركز إيغدير لمراقبة وتحجيل الطيور، عثروا في تركيا على نوع جديد من الطيور، الذي سيدرج على قائمة الطيور المستوطنة في تركيا.

وآسيا الوسطى تعد الموطن الأصلي للطائر الذي عثر عليه الباحثون الأتراك والمعروف باسم "المغرد سايكس".

وقام الباحثون بتحجيل عدد من طيور "المغرد سايكس"، بهدف إجراء الدراسات اللازمة على هذا النوع من الطيور ومعرفة الطرق التي يسلكها في موسم الهجرة.

وقال عضو الهيئة التدريسية بجامعة قوج التركية، الدكتور جاغان شكرجي أوغلو، لمراسل الأناضول، إن العثور على هذا النوع النادر جدًا من الطيور لأول مرة في تركيا، يعتبر مهمًا للغاية.

وأضاف أن جمع معلومات حول "المغرد سايكس" ومعرفة الطرق التي يسلكها خلال موسم الهجرة، يشكل أهمية كبيرة من حيث حماية هذا الطائر وطرق الهجرة التي يسلكها.

ولفت إلى أن وسط آسيا تعتبر الموطن الأصلي لـ "المغرد سايكس"، وأن هذا النوع من الطيور يوجد أيضًا في الهند وباكستان وأفغانستان.