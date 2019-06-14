انطلاق فعاليات "مهرجان تركيا" الثقافي في موسكو

انطلق الجمعة بالعاصمة الروسية موسكو، "مهرجان تركيا" الذي يتضمن فعاليات ثقافية وفنية وسياحية ورياضية.

ويُقام المهرجان في موسكو بدعم من وزارة الثقافة والسياحة التركية، واتحاد فندقيي تركيا، وجمعية المستثمرين السياحيين في تركيا، واتحاد شركات السياحة في تركيا، والخطوط الجوية التركية.

وفي كلمته الافتتاحية، قال السفير التركي لدى موسكو، محمد سامسار، إن "مهرجان تركيا" يعد واحدًا من أكبر المهرجانات التي تقام في روسيا.

وأوضح سامسار أنهم يواصلون بشكل مكثف إجراءاتهم الرامية لضمان تعريف الشعب الروسي عن قرب بثروات تركيا، خاصة في مجال الثقافة والسياحة.

وأشار أن 6 ملايين سائح روسي زاروا تركيا العام الماضي، ولكن هناك ملايين الروس الذين ينتظرون زيارتها، وتركيا مستعدة لاستضافتهم.

بدوره، قال والي أنطاليا التركية، منير كارال أوغلو، إنهم كثفوا في الفترة الأخيرة الأنشطة الثقافية بهدف تعزيز العلاقات بين الشعبين التركي والروسي.

وشهدت الأجنحة المقامة في إطار المهرجان اهتمامًا كبيرًا من الزوار، حيث جرى تنظيم حفل للجوقة العثمانية (مهتر)، واستعراض الرقصات الشعبية.

ومن المنتظر أن يزور المهرجان نحو 100 ألف شخص؛ للاستمتاع بفعالياته المتنوعة.

وتتواصل فعاليات المهرجان المقام بحديقة كراسنايا بريسنيا في موسكو، لغاية 16 يونيو/حزيران الجاري.