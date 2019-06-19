فريق من أفضل الطهاة في العالم يزور مدينة شانلي أورفة التركية

استضافت ولاية شانلي أورفة التركية (جنوب)، الأربعاء، فريقًا من أفضل الطهاة أو الكتاب في مجال فن الطهي على مستوى العالم، في إطار فعالية تنظم برعاية وزارة الثقافة والسياحة التركية.

وأفادت مصادر محلية، أن الفريق المكون من 30 شخصًا من أفضل الطهاة أو الكتاب في مجال فن الطهي على مستوى العالم، أجروا زيارات للأماكن التاريخية والسياحية في شانلي أورفة، في إطار فعالية "طريق الذواقة" (Gastro Way) التي يجري تنظيمها برعاية وزارة الثقافة والسياحة التركية.

وأشارت المصادر، أن الفريق الذي يضم أعضاءً حاصلين على نجوم ميشلان التي تمنح لأفضل الذواقة والطهاة على مستوى العالم، زاروا مدينة حرّان التاريخية في أورفة، المدرجة على قوائم التراث العالمي المؤقتة التابعة لليونسكو وتعرفوا على المأكولات المحلية في الولاية.

كما زار الفريق أطلال أول جامعة إسلامية بنيت في العهد الأموي، واطلعوا على الأهمية التاريخية والثقافية للمنطقة، كما ارتدوا الملابس التقليدية والتقطوا العديد من الصور واطلعوا على أبرز الأطباق المحلية التي تشتهر بها المنطقة.

ولفت مسؤول محلي، أن الفريق الضيف سوف يجري غدًا زيارة تشمل ولايتي ماردين وديار بكر، في إطار الفعالية.

وقال مدير الفعالية "كوكمان سوزن"، إن الفريق زار في الأمس مدينة غازي عنتاب التركية (جنوب)، حيث أجرى جولة ممتعة في الولاية، اطلع من خلالها على أبرز الأطباق المحلية في المنطقة.

يشار إلى أن ولاية شانلي أورفة التركية، تشتهر بمطبخها العريق، الذي يضم مأكولات متنوعة، تم تسجيلها رسميًا كعلامة مسجلة باسم الولاية.

وتشهد مأكولات شانلي أورفة، إقبالا كبيرًا من السياح الذين يحرصون على تذوق الأطعمة التي يشتهر بها مطبخ المدينة، ذو الشهرة العابرة للحدود.