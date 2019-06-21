الدرك التركي يسير دوريات خاصة لحماية السلاحف في كبادوكيا

سيرت قوات الدرك التركية دوريات في منطقة "كبادوكيا" التابعة لولاية نوشهير وسط تركيا، لحماية السلاحف في موسم التكاثر وحماية السائقين على الطرق السريعة.

وقالت وكالة الأناضول إن قوات الدرك نقلت السلاحف، التي بدأت بالخروج إلى الطرقات في موسم تكاثرها، إلى مناطق آمنة لحمايتها من السيارات العابرة وتجنب إصابة المركبات بأضرار وكذلك توفير السلامة للسائقين.

ولفتت الوكالة إلى أن المنطقة السياحية تشهد سنويًا خروج السلاحف إلى الطرق السريعة في موسم التكاثر ما بين مايو/ أيار ويونيو/ حزيران من كل عام، وأن قوات الدرك تسير دوريات في هذه الفترة لتأمين السلاحف والمركبات على الطرق السريعة.

يشار إلى أن منطقة "كبادوكيا" التي تتوسط 5 ولايات وسط تركيا هي: نوشهير، وقرشهير، ونيغده، وأقسراي، وقيصري، تتميز بطبيعة خلابة، وتاريخ موغل في القدم، وتستقبل سنويًا آلاف السياح المحليين والأجانب.