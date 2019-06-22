تركيا.. توأم سيامي يكمل عامه الأول

أكمل الطفلان التركيان التوأمان الملتصقان من منطقة الرأس (توأم سيامي) عامهما الأول على ولادتهما بهذا الشكل، في ولاية أنطاليا، جنوبي تركيا.

ويصعب على الطفلين التوأمين، مشاهدة الرسوم المتحركة مع بعضهما، وذلك لأن رأسيهما ملتصقان في وضع معاكس، كما يواجهان مشاكل أثناء اللعب في البيت.

ويحتاج الطفلان "ديرمان" و"ييغيت"، إلى عملية عاجلة لفصلهما عن بعض، وكلما طال هذا الوضع زادت معاناة الأسرة، لما تحتاجه العناية بهما من إمكانات وجهد كبير للغاية، وبشكل مستمر.

وينتج عن حركة الطفلين الدائمة، بكاء أحدهما وضحك الآخر، وهو ما يضطر أمهما "فاطمة إفرينسيل" إلى التدخل ومحاولة تهدئتهما في أغلب الأحيان.

وفي حديثها للأناضول، قالت فاطمة، إن الأطباء اكتشفوا التصاق رأسي الطفلين في الشهر السادس من الحمل، وإنها رفضت إجراء عملية الإجهاض وقتها.

وأضافت أن الطفلين يعانيان كثيرا، في ما يتعلق بالمشي أو تناول الطعام، وحتى اللعب، وأن عملية فصلهما تتطلب نقلهما خارج البلاد، وهو ما لا تستطيع الأسرة تحمل تكاليفه.

وتقدمت بالشكر للسيدة الأولى أمينة أردوغان، على اهتمامها بحالة التوأمين، وإشرافها على زيارتهما في المستشفى، خلال الفترة الماضية.