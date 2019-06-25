مصادرة مخطوطات أثرية للكتاب المقدس يرجع تاريخها لألفي عام في بورصا شمال غربي تركيا

ضبطت قوات الأمن التركية بعض المخطوطات الأولى للكتاب المقدس، في عملية لمكافحة التهريب في ولاية بورصا شمال غربي تركيا يوم الثلاثاء.

وبناء على معلومات استخبارية، عقدت وحدات الدرك السرية في الولاية اجتماعاً مع المشتبه فيهم في التهريب، وهم متنكرون بهيئة مشترين للآثار التاريخية.

واعتقلت قوات الأمن أربعة من المشتبه فيهم الذين أحضروا المخطوطات إلى الاجتماع، في مركز تجاري في منطقة "عثمان غازي".

وقالت السلطات إن مخطوطتي الإنجيل اللتين تم ضبطهما في العملية، يرجع تاريخهما إلى ما يقرب من ألفي عام، حقبة بدايات المسيحية، وتبلغ قيمتهما 1.75 مليون دولار.

ويتم تنفيذ الآلاف من عمليات مكافحة التهريب في جميع أنحاء تركيا كل عام، لوقف البيع غير المشروع للآثار والتحف التاريخية، وحماية التراث الثقافي الغني للبلاد.

تعتبر هذه القضية أساسية لبلد يضم حوالي 3000 موقع قديم من 42 حضارة، حيث تعتمد صناعة السياحة فيها على تراثها التاريخي الغني، لجذب ملايين الزوار الأجانب كل عام.