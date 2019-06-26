جامعة "أغري" تفتتح أول قسم لدراسة الشريعة بالعربية في تركيا

دشنت جامعة "أغري إبراهيم تشيشان" بولاية أغري شرقي تركيا، أول برنامج جامعي لدراسة الشريعة الإسلامية باللغة العربية في البلاد.

وقال رئيس الجامعة، عبد الخالق قره بولوت، في تصريحات صحفية بمقر الجامعة الأربعاء، إنه بداية من العام الدراسي المقبل سيتم افتتاح قسم لدراسة الشريعة باللغة العربية في كلية العلوم الإسلامية بالجامعة، وسيقبل فقط الطلبة الأجانب، ولن يسمح للأتراك بدخوله.

وأضاف أن القسم سيقبل حوالي 100 طالب، وستستغرق الدراسة فيه 5 سنوات تتضمن سنة تأهيلية.

وأشار أن البرنامج هو الأول من نوعه في تركيا لدراسة الشريعة باللغة العربية، وهو البرنامج الوحيد حاليا، وأعرب عن أمله في أن يصبح نموذجا تحذو حذوه جامعات أخرى في تركيا.

وأضاف أن الجامعة اتفقت مع أكاديمية باشاك شهير للعلوم العربية والإسلامية في إسطنبول، لرفدها بأساتذة وخاصة من القادمين من سوريا، لدعم البرنامج الجديد.